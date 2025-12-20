Чемпион в боксе Джошуа избил блогера Пола так, как того еще не били

Современный спорт во многом - шоу и способ заработка

Современный спорт во многом - шоу и способ заработка. В болях с профессионалами участвуют даже те, кому драться с ними явно нельзя. Но такие бои привлекают внимание общественности всего мира. Вот живой, точнее - полуживой пример этому.

Блогер Джейк Пол потерпел поражение в боксерском поединке от бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Энтони Джошуа. Блогер получив четыре нокдауна и сломав челюсть. Пол активно действовал в первых раундах, однако вскоре устал и начал падать, чтобы выиграть время. Судья, заметив это, вмешался и остановил такие попытки. Судья сказал прямо:

«Зрители заплатили деньги не за эту ерунду».

Джошуа, который признал, что его выступление было не безупречным, тем не менее выполнил свою задачу — нанести серьезный урон и свалить противника.

Позже Пол благодарил поклонников и зрителей боя, признавшись в сломанной челюсти, и заверил всех, что намерен вернуться и стать чемпионом мира.

После поединка Пол самостоятельно отправился в больницу, где подтвердился диагноз — перелом челюсти, для восстановления которого потребуется от четырех до шести недель.