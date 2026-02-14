Племянник леволиберального 35 президента США Джона Кеннеди Роберт-младший ни разу не смог сам стать президентом, хотя пытался.

Сейчас он на должности министра здравоохранения у Трампа. Министр Кеннеди говорить любит , на любые поводы. Особенно о здоровье людей, о России, о тайных заговорах и врагах Америки. Как и многие в команде Трампа, Кеннеди-младший – патриот РФ и сторонник теорий заговоров. Сейчас общественность обсуждает его заявление о бактериях и унитазе.

Я не боюсь каких-то там бактерий. Я раньше нюхал кокаин прямо с сидений унитазов.

Стали известны неожиданные факты в деле об убийстве Джона Кеннеди

Старайтесь избегать такого опыта. Хотя бы потому, чтобы не стать таким как Кеннеди по здоровью. Он уверял, что излечился от провалов в памяти после извлечения из его мозга мёртвого паразита. Паразит съел часть его мозга и на несколько лет упокоился в черепе Кеннеди. Неизвестно, сыграло ли свое значение в заражении паразитом пристрастие Роберта Кеннеди-младшего к наркотикам и унитазам.