Племянник Кеннеди Роберт позорится воспоминаниями
Племянник леволиберального 35 президента США Джона Кеннеди Роберт-младший ни разу не смог сам стать президентом, хотя пытался.
Сейчас он на должности министра здравоохранения у Трампа. Министр Кеннеди
Я не боюсь каких-то там бактерий. Я раньше нюхал кокаин прямо с сидений унитазов.
Старайтесь избегать такого опыта. Хотя бы потому, чтобы не стать таким как Кеннеди по здоровью. Он уверял, что излечился от провалов в памяти после извлечения из его мозга мёртвого паразита. Паразит съел часть его мозга и на несколько лет упокоился в черепе Кеннеди. Неизвестно, сыграло ли свое значение в заражении паразитом пристрастие Роберта Кеннеди-младшего к наркотикам и унитазам.