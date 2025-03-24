Стали известны неожиданные факты в деле об убийстве Джона Кеннеди

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Журналисты стали изучать материалы о покушении на президента США Кеннеди, и уже нашли много любопытных фактов

Как известно, не все политики держат свои предвыборные обещания. А если и держат, то не все, а удобно выборочные. Ну, а самый эпатажный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, таки решил выполнить одно из своих обещаний. И пришлось американскому Национальному управление архивами и документации, сдуть пыль и предъявить для всеобщего доступа документы собранные по вопросу убийства тридцать пятого президента США, Джона Кеннеди. Но, как это часто бывает, детали становятся гораздо интереснее самого представленного дела. Так, собственно, получилось и на этот раз…

Итак, журналист из США Бен Нортон обратил внимание, что в раскрытых документах, раскрывается фактаж, который весьма красноречиво демонстрирует способы, которые ЦРУ во время «Холодной войны» использовало против Советского Союза. Давайте рассмотрим самые, если это словосочетание здесь приемлемо, любопытные случаи.

Начнем с «десерта». ЦРУ-шники добавляли ядовитые вещества в партии кубинского сахара, который отправлялся в СССР. Цель – подорвать здоровье советских граждан и внести раздор в отношения между Кубой и СССР.

Случаи массового отравление крупного рогатого скота в Восточной Германии – это тоже дело рук американской разведки. Случаи саботажа на промышленных объектах стран социалистического лагеря – тоже результат организованных ЦРУ операций. И это еще не все, впереди нас ждут ещё много чудесных открытий, так документы продолжаются выкладываться во всеобщий доступ.

В общем, как оказалось, все, о чем нам говорила советская пропаганда отказалось правдой. Против нашей страны постоянно велась борьба – как на поле боя, так и диверсионная в более мирные времена. И собственно, США сами это сейчас и наглядно продемонстрировали. Остается открытым один вопрос – а сам Кеннеди был в курсе всех этих спецопераций против Советского Союза? Если да, то тогда он не был никаким «президентом мира», о чем нам твердили все эти десятилетия…