На текущих Олимпийских играх Российская Федерация представлена лишь 13 спортсменами, выступающими в нейтральном статусе.

Такое скромное число вызывает вопросы о реальной выгоде этого участия для страны и ее граждан. Хотя сами спортсмены, безусловно, получают возможность завоевать славу, медали и награды, а также ценные подарки от представителей власти, финансируемые за счет налогоплательщиков, их вклад в неофициальный общекомандный зачет, очевидно, будет минимальным.

Ключевым моментом является тот факт, что значительное число атлетов, ранее представлявших Россию, теперь соревнуются под флагами других государств. Российские спортсмены выступают за различные страны, поскольку они сменили спортивное гражданство. Такая практика является довольно распространенной в мире спорта, который зачастую переплетается с бизнесом и политикой. Понятия патриотизма часто остается только для болельщиков.

На нынешней Олимпиаде 38 спортсменов, ранее выступавших за Россию, теперь представляют другие страны, имея соответствующее спортивное гражданство. 38 спортсменов в 19 сборных и 6 видов спорта. Армения, Израиль, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Белоруссия, Украина, Кипр - за эти страны они выступают. За последние годы сотни российских спортсменов сменили спортивное гражданство в поисках лучших карьерных перспектив. Они стремятся к высокому уровню доходов, стабильности и комфортной жизни, что побуждает их к смене не только спортивного, но и обычного гражданства.