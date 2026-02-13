Волейболистки «Северянки» стартовали с двух побед на домашнем этапе чемпионата России

Источник фото: ВК «Северянка»

Повторные встречи пройдут в воскресенье

В Череповце стартовал 9 тур высшей лиги «А» по волейболу. В город металлургов приехали команды из Южно-Сахалинска, Хабаровского края и Калининградской области. Череповецкая «Северянка» провела матчи против «Амурских Тигриц» и «Сахалина», одержав две победы со счётом 3:0. 25:18, 25:22, 25:17 и 26:24, 25:18, 25:18.

«Очень хотелось выиграть после поражения на Сахалине в начале сезона. Сегодня должны были побеждать, так как это домашняя арена, мы должны радовать болельщиков», - сказала после игры с «Сахалином» либеро «Северянки» Елена Шведова.

Сегодня у команд день отдыха, а в выходные «Северянка» вновь сыграет с «Амурскими Тигрицами» и «Сахалином».