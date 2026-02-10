«Общается через губу»: Почему Telegram начал тормозить в России и что об этом говорят в Госдуме

Источник фото: Sergey Elagin/Business Online

Пользователи в России вновь столкнулись с серьезными проблемами при использовании мессенджера Telegram: сообщения и медиафайлы грузятся с задержками, сториз не сохраняются, а звонки и отправка файлов сопровождаются сбоями — это фиксируют многочисленные жалобы в сети и сервисы мониторинга.

Данные нарушения не выглядят случайными и происходят на фоне официальных заявлений о начале блокировок и ограничений работы сервиса в стране.

Роскомнадзор и власти России уже подтвердили, что предпринимают меры против Telegram. В официальных комментариях РКН пока отрицают введение новых жестких блокировок, но дают понять, что торможение скорости загрузки медиа и другие технологические ограничения — это часть давления на компанию, чтобы заставить её выполнять требования российского законодательства, в том числе по блокировке анонимных каналов и регистрации организаторов распространения информации.

На этом фоне депутат Госдумы Андрей Свинцов сухо охарактеризовал нынешнее взаимодействие Telegram с властями словами о том, что компания ведет себя «через губу», и отметил, что если мессенджер хочет работать и зарабатывать в России, он должен выполнять законы и быть представлен на территории РФ:

«Telegram взаимодействует с властями России «через губу». Так дело не пойдёт», заявил депутат Свинцов. «То есть Telegram такой великий, а Россия такая в лаптях. Если Telegram хочет присутствовать и зарабатывать в России миллиарды долларов, мы не против. Все возможности для этого есть. Но необходимо соблюдать российское законодательство», добавил он.

Такая позиция формулируется как попытка привлечь Telegram к ответственности и сократить его фактическую независимость от российских требований.

Одновременно с этим на рынке произошло заметное движение: акции VK (компании, стоящей за соцсетью «ВКонтакте» и мессенджером MAX) резко взлетели — на Мосбирже рост составил около 3,4 % на фоне сообщений о замедлении Telegram в России.

Поводом для роста стали не только слухи о Telegram: уже раньше новости о продвижении «национального мессенджера» MAX на базе VK, поддержке этого проекта властями и обязательной предустановке на все смартфоны продавались рынком как перспективный драйвер роста акций VK, что отражалось в динамике котировок ещё в 2025 году. Было бы слишком упрощенно говорить, что кто-то «просто наживается» на этом — акции растут, потому что участники рынка оценивают возможное перераспределение рынка мессенджеров в России.

Отдельный интерес вызывает утверждение о том, что в MAX сегодня появилась возможность создавать кружочки и анонимные каналы. На бумаге это выглядит как попытка копировать функционал Telegram, но реальная анонимность таких функций вызывает вопросы: российский «национальный мессенджер», тесно связанный с государственными сервисами и требованиями, вряд ли обеспечит такой же уровень конфиденциальности и защиты данных, как независимые зашифрованные сервисы вроде Telegram. В условиях давления со стороны государства любые «анонимные» функции могут оказаться формальными.

Соцсети и дети: в ГД заговорили о запрете

Пока это всё развивается, пользователи ищут альтернативы. Среди наиболее обсуждаемых — Signal, imo, Microsoft Teams и другие мессенджеры. Signal славится сильным шифрованием и приватностью, но меньшей популярностью и функциональностью каналов по сравнению с Telegram. imo — менее известный мессенджер, чаще используемый для международных видеозвонков, но с ограниченной базой пользователей в России. Microsoft Teams — корпоративный инструмент для бизнеса и работы в команде, не рассчитанный на массовое личное общение, но с высокой надежностью для рабочих задач.