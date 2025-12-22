Соцсети и дети: в Госдуме снова заговорили о запрете

Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В соцсетях и телеграм‑каналах снова обсуждают «закручивание гаек»

В России в соцсетях и телеграм‑каналах снова обсуждают «закручивание гаек» в интернете — от усиления блокировок до возможного ужесточения правил регистрации. Поводом стали заявления депутатов о том, что детям младше 14 лет могут запретить пользоваться соцсетями, а доступ — привязать к проверке личности.

Тема регулирования детского доступа к платформам регулярно возвращается в повестку на фоне дискуссий о вредном контенте, онлайн‑знакомствах, кибербуллинге и распространении фейков. В российском инфополе в 2025 году уже появлялись сообщения о возможном ограничении доступа к соцсетям для детей до 14 лет.

Общественная реакция полярная: часть аудитории поддерживает идею «возрастного фильтра», часть — опасается, что под предлогом защиты детей начнётся давление на анонимность и появятся дополнительные барьеры для доступа к платформам.

Если ограничения для детей до 14 лет перейдут из обсуждений в норму права, это затронет множество семей: появятся новые требования к регистрации, возрастной проверке и ответственности родителей. Для платформ это потенциально означает расходы на модерацию, механизмы подтверждения возраста и настройку пользовательских сценариев.