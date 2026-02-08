Новости

Больно в области Японии: на выборах победили друзья американского ядерного оружия

Опубликовано
Юлия Галунова
корреспондент

На парламентских выборах в Японии победу одержал правящий блок, возглавляемый премьер-министром Санаэ Такаити


Партия Такаити получила значительное количество мест, а именно 236, в нижней палате парламента. Ее союзник, партия «Общество обновления Японии», занял 23 места.

Стоит отметить, что Санаэ Такаити известна своей позицией, поддерживающей усиление японской армии и необходимость размещения в Японии американского ядерного оружия.

Япония: надвигается спад — страна сократила прогноз по росту ВВП

Если вспомнить про постоянные запуски северокорейских ракет, завидовать жителям российского Приморья не будем.

