Больно в области Японии: на выборах победили друзья американского ядерного оружия
Опубликовано
На парламентских выборах в Японии победу одержал правящий блок, возглавляемый премьер-министром Санаэ Такаити
Партия Такаити получила значительное количество мест, а именно 236, в нижней палате парламента. Ее союзник, партия «Общество обновления Японии», занял 23 места.
Стоит отметить, что Санаэ Такаити известна своей позицией, поддерживающей усиление японской армии и необходимость размещения в Японии американского ядерного оружия.
Если вспомнить про постоянные запуски северокорейских ракет, завидовать жителям российского Приморья не будем.