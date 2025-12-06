Япония: надвигается спад — страна сократила прогноз по росту ВВП
Источник фото: LoboStudioHamburg LoboStudioHam
Почему это важно и что ждать дальше
Власти Японии
Первоначально ожидался рост около 1.2%, но из-за торгового давления, падения экспорта и внешних рисков цифры пересмотрели в минус.
Япония, известная высокой технологичностью, экспортом машин, электроники и культурным влиянием, может столкнуться с замедлением инвестиций, сокращением покупательной способности населения и пересмотром планов крупных корпораций.
Для мира — это сигнал: если Япония (одна из ведущих экономик Азии) начинает “тормозить”, это может ударить по цепочкам поставок, глобальному рынку технологий и импорту-экспорту. Падение спроса, рост цен, изменение курса — всё может сказаться за пределами островного государства.
Для россиян и обычных людей, не связанных напрямую с японской экономикой — повод присмотреться к глобальным трендам: валютным колебаниям, изменениям в ценах на технику, товары, импорт. Потому что замедление Японии может коснуться многих.
Даже устойчивые экономики могут давать трещину, если в мире меняется баланс сил.