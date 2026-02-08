Новости

И Индия тоже: она задержала 3 танкера

Юлия Галунова
Береговая охрана Индии перехватила три танкера «теневого флота»


Береговая охрана Индии перехватила три танкера «теневого флота», которые идентифицированы как три корабля, находящиеся под санкциями США: AL JAFZIA (9171498), ASPHALT STAR (9463528) и танкер STELLAR RUBY под иранским флагом (9555199).

Официально сообщается, что «в ходе тщательно скоординированной операции »море-воздух« береговая охрана Индии раскрыла международный рэкет по контрабанде нефти. Суда сопровождаются в Мумбаи для дальнейших судебных исков».

Таким образом, число задержанных кораблей имеющих отношение к «теневому флоту» в интересах РФ, стало больше 2 десятков за месяц.

