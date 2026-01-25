Хуже ковида? Вирус Нипах убивает в Индии — как распознать симптомы и что официально говорит Роспотребнадзор

Источник фото: IMAGO/NIH-NIAID / IMAGE POINT FR

В Индии объявлен карантин из-за новой вспышки опасного и неизлечимого вируса Нипах.

В текущем году уже зарегистрирован один летальный исход. В карантине находится сотня человек.

В штате Западная Бенгалия зафиксировано пять случаев заражения вирусом в этом году, трое зараженных - медработники. Состояние одной из заболевших ухудшилось до комы.

Первая смерть в результате новой вспышки вируса Нипах наступила у пациента, скончавшегося до подтверждения диагноза. Инфицирование медицинского персонала произошло именно от этого больного.

Вирус может передаваться как от животных, преимущественно летучих мышей и свиней, так и от зараженных людей. Ключевые признаки заболевания включают высокую температуру, цефалгию, мышечную боль и выраженную слабость. В тяжелых случаях вирус может вызывать поражение головного мозга и дыхательной системы.

В ответ на ситуацию, ряд государств усиливают меры контроля в аэропортах, проводя проверку пассажиров, прибывающих из Индии, на наличие вируса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует этот вирус как патоген с высоким уровнем опасности.

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию со вспышкой вируса Нипах в Индии, случаев завоза болезни на территорию России не зарегистрировано, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее российские врачи и СМИ сообщали, что мигранты заражаются опасными заболеваниями чаще, чем граждане РФ. В конце прошлого года и в этом году десятки тысяч жителей Индии перевезены в РФ под предлогом трудоустройства.