«Секретная операция» в Петербурге: пенсионерка обнесла соседа под диктовку

Источник фото: Oksana Korol/Business Online

Аферисты заставили пожилую воровать по квартирам

В Санкт-Петербурге 74-летняя пенсионерка оказалась втянута в криминальную историю, став, по всей видимости, орудием в руках профессиональных аферистов.

Женщина зашла в чужую квартиру под видом соседки, нуждающейся в помощи, и вынесла оттуда 80 тысяч рублей. В состоянии сильного стресса и тревоги, пытаясь покинуть место происшествия, она даже взяла на кухне нож. Позже задержанная объяснила, что действовала не по своей воле: мошенники убедили её, будто она участвует в «секретной спецоперации». Несмотря на то что женщина осознавала странность происходящего, психологическое давление оказалось сильнее.

«Клиент всегда прав»? В ПВЗ Петербурга спор из-за примерки плохо закончился

Очень удобно и достоверно действуют мошенники. То пенсионерки не отдают квартиру и деньги за нее. То поджигают общественные места. Теперь новое слово в общественном сознании и отведении вины."