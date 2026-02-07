«Клиент всегда прав»? В ПВЗ Петербурга спор из-за примерки плохо закончился

Далеко не всегда споры между клиентами и персоналом удается решить конструктивно.

К сожалению, обычная просьба в одном из ПВЗ Санкт-Петербурга привела к серьезному инциденту, выходящему за рамки правового поля.

По предварительным данным, ситуация обострилась после того, как сотрудник попросил посетителей аккуратно упаковать одежду после примерки. В ответ на это мужчина проявил агрессию: сначала он бросил товар в работника, а затем применил, предположительно, травматическое оружие, произведя несколько выстрелов. Особую тревогу вызывает тот факт, что в момент конфликта в помещении находились женщина с собакой и ребенок.

На данный момент стрелявший задержан сотрудниками полиции, в его отношении возбуждено уголовное дело. Пострадавшему сотруднику ПВЗ потребовалась медицинская помощь — врачи диагностировали у него повреждение слухового нерва. Правоохранительные органы продолжают выяснение всех обстоятельств случившегося.