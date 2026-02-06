«Северсталь» второй раз в сезоне проиграла петербургскому СКА

Источник фото: ХК «Северсталь»

Поражение стало вторым подряд для череповецких хоккеистов

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Северсталью» и питерским СКА прошёл в четверг в Череповце. Гости открыли счёт на экваторе первого периода. «Желто-черные» смогли отыграться незадолго до второго перерыва. Данил Аймурзин после быстрой атаки в большинстве забросил шайбу с передачи Александра Скоренова и Иоанниса Калдиса.

В третьей двадцатиминутке уже «армейцы» смогли разыграть лишнего. Спустя ещё две минуты череповчане не смогли вывести шайбу из своей зоны, случилась потеря и Валентин Зыков поставил точку в матче. 1:3 - второе подряд поражение «Северстали» и второй матч подряд «сталевары» не могут забросить больше одной шайбы.

Впереди команду ждёт небольшая пауза, связанная с матчем звезд КХЛ. В Екатеринбург из Череповца отправятся Данил Аймурзин и Михаил Ильин.

«Северсталь» следующий матч проведёт 10 февраля против «Динамо» (Минск). Команды в очном противостоянии поспорят за промежуточное второе место на Западе.