9-классники выбирают работу и колледжи, а не 10 класс
Около половины российских девятиклассников решили не продолжать обучение в старших классах школы.
Они вместо этого выбрали поступление в колледжи и работу.
Число выпускников,
Эта тенденция отражает растущий интерес к программам среднего профессионального образования: доля выпускников, выбирающих этот путь, увеличилась с 37% в 2020 году до 42% в 2024 году. Работать стали 6% вчерашних девятиклассников.
Разница в числе поступающих в 10 класс и колледжи стала наименьшей за 25 лет. Это данные сборника «Индикаторы образования» НИУ ВШЭ.