9-классники выбирают работу и колледжи, а не 10 класс

Источник фото: Ilya Moskovets/URA.RU

Около половины российских девятиклассников решили не продолжать обучение в старших классах школы.

Они вместо этого выбрали поступление в колледжи и работу.

Число выпускников, решивших продолжить образование в 10-м классе, составило 708,2 тысячи человек. В то же время, на специальности среднего звена в техникумах и колледжах было зачислено 695,6 тысячи студентов. Кроме того, 158,5 тысячи девятиклассников предпочли освоить рабочие профессии.

Эта тенденция отражает растущий интерес к программам среднего профессионального образования: доля выпускников, выбирающих этот путь, увеличилась с 37% в 2020 году до 42% в 2024 году. Работать стали 6% вчерашних девятиклассников.

Школа выплатит крупный штраф за конфликт между первоклассниками

Разница в числе поступающих в 10 класс и колледжи стала наименьшей за 25 лет. Это данные сборника «Индикаторы образования» НИУ ВШЭ.