Школа выплатит крупный штраф за конфликт между первоклассниками

Источник фото: Илья Московец, URA.RU

Инцидент произошел в одной из школ Вологодского округа

Школа вологодского округа выплатит крупный штраф за конфликт, который произошел в марте 2024 года между двумя первоклассниками.

Как следует из материалов дела, после возвращения с динамической паузы мальчик оттолкнул от двери одноклассницу. В результате та ударилась о подоконник, после чего парень пнул ее по спине.

Отец ученицы просил взыскать с родителей обидчика моральный вред в размере 600 тысяч рублей. Однако его родители заявили, что ответственность за конфликт должна нести школа.

«В ходе рассмотрения дела судом было установлено, что мальчик имеет особенности, может порвать тетрадь, скинуть вещи с парты. Адаптация в коллективе дается ему с трудом. В свою очередь, у девочки, после происшедшего в школе возникли заикание, запинки в речи и другие последствия. Ребенку пришлось обращаться за амбулаторным лечением к специалистам», - рассказали в пресс-службе судов области.

В суде пришли к выводу, что в причине конфликта виновата школа, так как происшествие случилось во время учебного процесса.

В результате с учебного заведения взыскали 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также потребовали возместить почтовые расходы в размере 950 рублей.