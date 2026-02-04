Слишком глянцевая Мишель Мерсье: вся правда об «Анжелике — маркизе ангелов», которую скрыли в кино 60-х

А давайте сделаем разбор прекрасной «Анжелики - маркизы ангелов».

Помните была серия очаровательных фильмов еще 60-х годах прошлого века? Особенно мужчины любили этот фильм за эротизм. Дива с роскошным декольте и золотистой копной волос меняла партнеров как перчатки - от оппозиционного поэта до самого короля Людовика 14-го. Но конечно, в фильме она выглядела слишком глянцево, даже стрелки по моде. Однако, я попробую заглянуть вглубь феномена "Анжелика. И окажется, что это целая Вселенная.

Итак, у Анны и Сержа Голон Анжелика - это не просто женственная сердцеедка, а сверхженщина. Она выше любых стереотипов. Это не про хорошую девочку и семейную скуку, а про жизнь на пределе. Либо эпоха тебя уничтожит, либо ты победишь. Третьего не дано. И она идет напролом, словно... чувствует, что в этом и есть ее предназначение. Она изначально победительница. Поэтому и Людовика Солнце покорила. А уж он знал толк в красавицах. В книге у нее более стальной характер, чем в киноленте. Она умеет терпеть, считать, ждать, рисковать и побеждать. Она приводит все вокруг в движение. Хотя и становится причиной неприятностей, порой.

Да, как женщина она обладает гибкостью, адаптацией, умением играть, чувствовать людей, быть очаровательной, превращать свою красоту в ресурс. И это не просто флирт, а... стратегия. Потому, что она выживает, и старается обеспечить будущее детей.

Анжелика сверхженщина - почему? Она масштабна, любит свободу, риск, она щедра, презирает опасность, идет против правил, помогает слабым. Помните, как она дерзила в монастыре? Она выше любых институтов. Почему? Потому, что такова ее жизненная роль. Она должна спасать, вести за собой, преобразовывать. Да, по книге у нее такой же отважный и масштабный муж. Но сейчас про нее. Она уже внутри королева: как хочу, так и поступаю. Хочу из монастыря сбегу, хочу буду дерзкой с чопорным семейством сестры, хочу первую ночь отдам первому встречному красавцу. Потому, что она решает, а не кто-то за нее. И король это же в ней чувствует, когда объявляет ее несомненной фавориткой. Но, она выше и этого. Потому, что жить при короле - соблюдать правила дворца и пр. Это не ее история. Она и в книгах такая. Закон для других. У нее своя мораль. С кем хочу - с тем и сплю, а с кем не хочу - не буду, будь то сам король. Не забывайте, в какое время это происходит. За токую дерзость она могла много раз поплатиться жизнью. Но таких людей будто сам Бог бережет. Если человек развит и готов вести за собой, то он обязан выполнить эту миссию.

Обратите внимание и еще вот на что. У нее было несколько детей. Но Анжелика плохая мама. Ей лишь бы спихнуть их. нет, она их любит, заботится, делает будущее для них. Но она может очень долго их не видеть и не испытывать особых мук.

Что касается смены партнеров - пикантность фильма. Мужчины в целом не понимали ее. Как можно было сделать это с поэтом под мостом и отказать королю. Это рвет все стереотипы. Но потому, что она не простая женщина, а очень редкий вид. Да, такие есть и сейчас, но их крайне мало. Серьезно. В ту эпоху пробиться в жизни женщине было сложно без мужчины. И надо это понимать. Она мыслила не только эмоциями, но и стратегически. Но и женщиной любимой чувствовать себя хотела тоже. А главный критерий был - свобода. И вот личность свою она бережет как зеницу ока.

Сострадание к слабым у нее деятельное. она рискует, но помогает. Потому, что больше некому, а она готова взять на себя ответственность за других. То, что она способна за собой вести людей, быть организатором - мы видим по фильму. Помните, она даже раскрутила маленький ресторанчик. Смело взяла кредиты: «ну в последний раз». Рискнула и не прогадала.

Ну а теперь посмотрим, подходит ли Мишель Мерсье к этой роли. Она романтична, эмоциональна. Может быть ранимой. Однако слишком обычна для роли сильной сверхженщины. Да, у нее роскошные волосы, фигура, но увы. Характер абсолютно неподходящий. Как почтовая открытка из Версаля. Красиво, но не то. Мужчинам она нравится эстетически и именно потому, что она... женственно слабая. Парадокс, правда? Но выглядела Мерсье именно так. Она выбегает на помощь французу христианину и... хлопает испуганно глазками, кажется, что она испугалась. Она слишком женственна, настолько, что харизме не осталось места. А вот книжная Анжелика чаще кажется стратегом и командиром.

А теперь давайте рассмотрим актрис, которые могли бы сыграть Анжелику в то время.

Марина Влади, кстати, могла бы быть более приближенной к книжной Анжелике благодаря своей искренности. Да и Робер Оссейн с ней лучше бы раскрылся. Она живая, упрямая, со своим стержнем. Женщина судьбы. Правда, роль капитана тоже бы не вынесла.

А вот Бриджит Бардо дикая, стихийная, телесная и свободная. В ней много природной сексуальности и бунта и она могла бы заменить Мерсье. Однако, Анжелика настоящая аристократка, а Бордо в этом плане проще. И это тоже не то попадание, к сожалению. Если говорить о женщине, которая могла бы соединить породу, красоту, трагизм и внутреннюю власть, то в той эпохе прекрасно смотрелась бы Роми Шнайдер. Ещё один очень кандидат для “книжной” Анжелики — Клаудия Кардинале. Однако, она больше похожа на Мерсье все же. А вот Денёв, хотя она тоже из того времени и безусловно великая, дала бы более холодную и дистанционную Анжелику. Но Анжелика не ледяная. Она горячая. Она живая. Она страдает.

В общем, Анжелику мы можем представить практически только как Мерсье. Она блистательна в бриллиантах, чувственна и легендарна. Также как и Мерсье в другой роли представить невозможно. Но это не книжная Анжелика, рвущая стереотипы, меняющая судьбы, врывающаяся ураганом в эпоху и влияющая на исторические события.