Клевое дело в смартфоне: сервис GoFish позволяет рыбачить под Алма-Атой, не вставая с дивана

В Казахстане запустили сервис GoFish, позволяющий управлять реальной удочкой через смартфон

Пользователь выбирает водоем, снасти и наблюдает за процессом в режиме онлайн через камеру. Ассистент на месте насаживает наживку, снимает улов и показывает его на экране. Подсечку и вываживание рыбы клиент делает сам, поворачивая удочку дистанционно. Пока доступно только озеро под Алма-Атой, в демо-режиме; улов отпускают обратно в воду.

Разработчики планируют расширение: добавят локации в Италии (озеро Комо), Норвегии (фьорды) и Мексике (океанское побережье). В будущем обещают полноценное приложение, доставку трофеев и сбор средств на Kickstarter. Это не симулятор — исход зависит от навыков и удачи, как в традиционной рыбалке.

Зачем рыбачить онлайн?

Проект вызывает споры: эксперты отмечают, что рыбалка — не только про улов. Рыбаки подчеркивают ее роль как отдыха, способа отвлечься от работы и семьи, побыть в тишине. Некоторые видят в сервисе маркетинговый инструмент, но сомневаются в долгосрочности, поскольку цифровая версия не передает эмоций живого присутствия. Действительно, многие рыбаки идут на природу за медитацией: шорох ветра, блеск воды, уединение помогают восстановить силы. GoFish может привлечь новичков или занятых людей, но рискует упустить суть — гармонию с окружающим миром, где трофей вторичен по сравнению с внутренним покоем.

Allur и Hyundai удержали лидерство, новые заводы усилили рост автопрома Казахстана

Сервис полезен экологически: минимизирует вред природе, популяризирует хобби среди молодежи и инвалидов. В урбанизированном мире это шаг к доступности, но напоминание: технологии дополняют, а не заменяют реальность.