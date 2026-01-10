Allur и Hyundai удержали лидерство, новые заводы усилили рост автопрома Казахстана

Источник фото: IMAGO/Philip Reynaers

Казахстанский автопром завершил 2025 год на историческом максимуме.

Отрасль начала «собирать» вокруг себя новую экономику: рабочие места, цепочки поставщиков и инвестиции, которые остаются в стране. По данным Казахстанского автомобильного союза, в 2025 году в республике произведено 171 144 единицы автотранспортных средств — на 17,8% больше, чем годом ранее, а совокупный объём выпуска превысил 2,3 трлн тенге.

Главный драйвер роста — легковые автомобили: 158 944 машины (+19%). Коммерческая техника прибавила скромнее, но тоже уверенно: 12 200 единиц (+8%). При этом география успеха всё заметнее концентрируется в двух индустриальных «полюсах» — Костанайской и Алматинской областях. Лидером по выпуску стал Allur (92 100 автомобилей), за ним следует Hyundai Trans Kazakhstan (52 040). Но ключевой сюжет года — стремительный старт новых площадок: Astana Motors Manufacturing Kazakhstan.

Численность работников в отрасли выросла до 11 153 человек, это плюс 62,2% за год. А инвестиции в основной капитал достигли 113,6 млрд тенге — деньги пошли на модернизацию, запуск новых производств и расширение локализации автокомпонентов. В итоге автопром уже обеспечивает 41,7% объёма машиностроения и около 8% обрабатывающей промышленности страны.

Вопрос теперь не в том, повторит ли отрасль рекорд, а в том, сможет ли Казахстан конвертировать сборочные объёмы в «умную» локализацию — когда внутри страны остаются технологии, поставщики и экспортная маржа.