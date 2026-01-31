Омский психотерминатор напал на людей, кота и разгромил больницу

В Омске произошла страшная семейная трагедия, которая закончилась убийством и хаосом в городской больнице.

Мужчина в состоянии сильного возбуждения напал на своих близких, а затем продолжил агрессию за пределами квартиры.

По свидетельствам очевидцев, всё началось в квартире. Агрессор сначала избил сестру и свою девушку. Затем он зашёл на кухню, где в приступе жестокости оторвал голову домашнему коту. После этого вооружился битой и нанёс тяжёлые удары матери по голове.

Сестра попыталась скрыться в подъезде, но мужчина догнал её и продолжил избиение. Выйдя на улицу, он напал на возвращавшегося отца. Вернувшись домой, взял нож и нанёс матери девять ударов, после чего перерезал ей горло. Женщины — сестра и девушка — в панике выпрыгнули с балкона, чтобы спастись.

На этом насилие не прекратилось. После убийства агрессор с битой в руках ворвался в несколько соседних квартир, где разгромил имущество. Затем направился в ближайшую городскую больницу. Там он ломился в кабинеты, преследовал женщину с ребёнком, угрожал медицинскому персоналу и требовал одежду. Паника среди пациентов и врачей длилась до прибытия полиции, которая задержала мужчину.

Причины такого поведения пока не установлены. По предварительным данным, это могло быть вызвано наркотическим опьянением, острым психическим расстройством или их сочетанием. Точная экспертиза ещё впереди.