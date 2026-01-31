Новости

Купить китайское авто станет сложнее и дороже

Источник фото: Shatokhina Natalia/news.ru

Китайские власти усилили контроль над нелегальными каналами экспорта автомобилей в Россию.


В городе Суйфэньхэ на таможне были задержаны примерно 500 автомобилей марок Nissan, Mazda и Zeekr, которые пытались незаконно вывезти, представив их как бывшие в употреблении.

Правительство КНР ввело запрет на экспорт новых автомобилей, замаскированных под подержанные. Пару месяцев назад в Китае из-за перепроизводства автомобилей стала массовой схема продаж в РФ новых авто под видом подержанных и по низкой цене. Согласно новым правилам, автомобиль должен находиться на территории Китая не менее шести месяцев с момента приобретения.

Эти изменения в регулировании экспорта и ужесточение лицензионных требований могут существенно затруднить или даже остановить импорт китайских автомобилей в Россию. В результате, это может привести к задержкам в поставках и увеличению стоимости автомобилей для российских потребителей.

Вологжанин попытался откупиться от сотрудников ДПС за нанесенные травмы

Ранее СМИ сообщали, что параллельный импорт авто, признанный в РФ законным, не спасает покупателей таких контрабандных машин от изъятия российской полицией.

