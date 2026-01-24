Погодные качели «сорвались с цепи»: Вильфанд предупредил о морозах -35 в Поволжье и резком «плюсе» на Урале

Погода в конце января все отчетливее напоминает качели: одни регионы страны уходят в экстремальный минус, другие — готовятся к неожиданному потеплению.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в ближайшие дни аномальные морозы сохранятся сразу на нескольких огромных территориях — от Поволжья до Сибири и Дальнего Востока.

Самая напряжённая ситуация складывается в Поволжье. Здесь температура воздуха держится на 10–15 градусов ниже климатической нормы, а ночные показатели в ряде регионов опускаются до минус 30–35 градусов. При этом север и юг федерального округа фактически сравнялись по холоду — редкое и показательное явление для зимы. В Башкортостане, Удмуртии и Пермском крае морозы местами достигают минус 36 градусов, что уже относится к категории опасных погодных условий.

Циклоны меняют карту холода

Аномалии объясняются устойчивыми арктическими вторжениями и особенностями циркуляции атмосферы. Как отмечает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, над европейской частью России сформировалась конфигурация циклонов и антициклонов, при которой холодный воздух буквально «заперт» над регионами. Это не кратковременный всплеск, а затяжной эпизод, который способен повлиять и на инфраструктуру, и на самочувствие людей.

При этом на Урале ожидается противоположный сценарий. Уже в ближайшие дни туда начнет поступать более тёплый и влажный воздух, что приведёт к резкому потеплению и снегопадам. Контраст температур между регионами станет ещё более выраженным, усиливая ощущение погодного хаоса.

Метеорологи подчёркивают: такая зима — не аномалия в привычном понимании, а новая норма для климата с высокой изменчивостью. Экстремальные морозы всё чаще соседствуют с внезапными оттепелями, а устойчивых «классических» сезонов становится меньше. Конец января 2026 года наглядно показывает, что погода всё реже подчиняется календарю и всё чаще — сложной динамике атмосферы.