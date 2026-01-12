Вологодские синоптики уточнили прогноз погоды на предстоящую неделю

Источник фото: Вологодский ЦГМС

Изменения погоды ожидаются к концу недели

Вологодские синоптики рассказали, какая погода ожидает вологжан в первую рабочую неделю.

По их словам, до пятницы погоду будет определять система южных атмосферных фронтов, которая принесет небольшие осадки, а температура будет около климатической нормы.

«Во вторник в ночные часы до -11 -16 градусов, днем -6 -11 градусов, временами небольшой снег. Из-за увеличения облачности в ночь на среду немного потеплее до -9 -14 градусов, небольшой, местами умеренный снег. Днем от -4 до -9 градусов, осадки сохранятся», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

Примерно такая же погода сохранится в четверг, а в пятницу на территорию региона зайдет обширный Сибирский антициклон, который принесет морозную погоду. Уже ночью в восточных округах температура понизится до -17 градусов.

В выходные дни станет еще холодней. В ночь на субботу ожидается до -20 градусов, в ночь на воскресенье до -23 градусов. Среднесуточная температура окажется на 3-5 градусов ниже нормы.