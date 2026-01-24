Трамп «разнес» Давос: как Европе не остаться у разбитого корыта под прессом США и заманчивым взором Китая

Мировой экономический форум в Давосе в этом году стал ареной для открытого геополитического напряжения.

Президент США Дональд Трамп в резкой манере обрушился на Европу, раскритиковав её экономическую, энергетическую и миграционную политику. Угрозы новых таможенных пошлин и демонстративное давление на европейских лидеров поставили под вопрос устойчивость трансатлантического партнёрства, которое десятилетиями считалось основой политического Запада.

На этом фоне Китай занял выжидательно-аккуратную, но стратегически выверенную позицию. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн в Давосе недвусмысленно дал понять: Пекин готов расширять сотрудничество и видит в Европе не соперника, а партнёра. Китайский рынок уже сегодня является вторым по значимости для ЕС после США, а товарооборот превышает 246 миллиардов евро. И в Пекине явно рассчитывают на большее.

Экономист Гарвардского университета Кеннет Рогофф считает , что Европе стоит внимательнее присмотреться к Китаю как к технологическому лидеру будущего. Речь идёт о производстве аккумуляторов, робототехнике и высокотехнологичных отраслях, которые в ближайшие годы будут определять глобальную конкуренцию. Для европейской промышленности это окно возможностей — но не без рисков.

Не все эксперты разделяют оптимизм. Предпринимательница Зарна Рёзер предупреждает: проблема Европы не в выборе между США и Китаем, а в утрате веры в собственные силы. Германия и другие страны ЕС обладают уникальными инженерными школами, патентами и продуктами мирового уровня, но всё чаще сами ограничивают своё развитие. По её словам, стратегический вопрос сегодня — не «куда повернуться», а «как перестать тормозить себя».

Схожую позицию занимает экономический эксперт Вероника Гримм. Она признаёт, что Китай предлагает Европе сотрудничество в сферах обороны, энергетики, инфраструктуры и здравоохранения, однако подчёркивает: замена одной зависимости другой — опасный путь. Европейскому союзу важно действовать многовекторно, расширяя торговые соглашения по всему миру и укрепляя собственную экономическую автономию.

Давос показал главное: в условиях нарастающего хаоса Китай готов терпеливо ждать и усиливать своё влияние, пока Запад спорит сам с собой. Вопрос лишь в том, сумеет ли Европа использовать этот момент как шанс для перезагрузки — или снова окажется между интересами более сильных игроков.