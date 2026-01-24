«Доллар по 100» отменяется? Почему рубль в январе «показал зубы» и какой курс ЦБ готовит в 2026 году
Источник фото: Shatokhina Natalia/news.ru
В конце января рубль неожиданно продемонстрировал уверенность.
Банк России понизил официальный курс доллара до 76,03 рубля, евро — до 88,78, юаня — до 10,86. На фоне тревожных ожиданий и разговоров о «долларе за сто» это выглядит как передышка, но не как разворот тренда. Скорее — момент тонкой перенастройки валютного рынка, где привычные ориентиры больше не работают напрямую.
Валюты без биржи — рубль без привычных маяков
После прекращения торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке ЦБ был вынужден изменить методику расчёта курсов доллара и евро. Сегодня регулятор опирается на банковскую отчётность и данные цифровых внебиржевых платформ. Это делает курсы менее «рыночными» в классическом понимании и более чувствительными к локальным факторам — налоговым периодам, экспортной выручке, административным решениям.
Юань в этой системе — исключение. Он продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи, и потому всё чаще становится реальным индикатором спроса и предложения. Не случайно именно к китайской валюте внимание аналитиков сейчас приковано особенно пристально.
Сильный рубль — временно или всерьёз?
Прогнозы остаются сдержанными. Аналитики, опрошенные Банком России, ожидают в среднем 94,6 рубля за доллар в 2026 году и дальнейшее ослабление в горизонте трёх лет.
Однако в текущей конфигурации валютного рынка на рубль всё сильнее влияют не столько доллар и евро, сколько структура экспорта. Рост цен на золото, усиление торговли с Китаем, смещение расчётов в национальные валюты — всё это меняет правила игры. Если золото действительно станет одной из ключевых экспортных позиций в Китай, валютный баланс страны может получить неожиданную поддержку.
Происходящее сегодня — не про «крах доллара» и не про сиюминутные курсы. Это про медленный, но ощутимый сдвиг экономических пластов. Рубль учится жить в новой реальности, где значение имеют не только котировки, но и логистика, сырьё, география торговли и даже вкусы потребителей в ювелирных сплавах. И именно в этой сложной мозаике формируется его будущая цена.