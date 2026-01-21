Проводы «в копеечку»: в Вологодской области взлетели цены на похороны
Источник фото: __Tatius__
Инфляция в России все чаще затрагивает не только повседневные расходы, но и самые чувствительные сферы жизни.
С 1 января 2026 года в Вологодской области выросли минимальные тарифы на ритуальные услуги — это закреплено постановлением правительства региона № 1785 от 29 декабря 2025 года. Формально изменения выглядят умеренными, но на практике похороны для многих семей остаются серьезным финансовым испытанием.
Согласно утвержденным тарифам, дешевле всего организовать погребение в Сокольском округе — от 10 тысяч рублей. Самые высокие минимальные расценки зафиксированы в Вологде — от 16 тысяч рублей, в Череповце — от 13 тысяч. Эти суммы входят в гарантированный перечень услуг, предусмотренный федеральным законом, и впоследствии компенсируются пособием на погребение. Однако этот «минимум» редко совпадает с реальными расходами.
Реальная цена прощания
Фактическая
На этом фоне рост тарифов воспринимается не как разовая мера, а как часть общей инфляционной волны. Дорожают материалы, транспорт, коммунальные услуги, заработная плата — и все это закладывается в стоимость даже такой деликатной сферы, как похороны. Государство реагирует повышением компенсаций, но разрыв между пособием и реальными тратами по-прежнему остается заметным.
Инфляция без скидок на эмоции
Рынок ритуальных услуг сегодня — зеркало экономики без прикрас. Здесь нет возможности отложить покупку или выбрать «потом», а потому рост цен ощущается особенно остро. Для семей это не просто статья расходов, а стресс, усиленный необходимостью принимать быстрые решения.