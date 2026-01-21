На Вологодчине больше детей и больше мест, где им играть и отдыхать

Вологодская область улучшила позиции в рейтинге рождаемости.

Регион поднялся на 10 строчек и занял 40 е место — против 50 го в 2024 году. Суммарный коэффициент рождаемости вырос с 1,332 до 1,381. Конечно, такой показатель еще мал, чтобы можно было говорить о выходе из вымирания. Для этого показатель рождаемости должен быть больше 2.

Заметно улучшилась ситуация с рождаемостью третьих и последующих детей: область поднялась с 51 го на 44 е место в стране.

Губернатор подчеркнул, что, хотя окончательная оценка Росстата будет уточнена в апреле, уже сейчас очевидна позитивная демографическая тенденция:

«Регион вышел из депопуляции. Зафиксирован рост рождений, в том числе появление в семьях третьих и последующих детей. Выросло количество браков и сократилось число разводов».

Таким образом, Вологодская область демонстрирует устойчивую динамику улучшения демографических показателей, что отражает эффективность реализуемых в регионе мер поддержки семей и стимулирования рождаемости.

Меняется ситуация и с созданием условий не только для рождения детей, но и их жизнью и развитием. В области подвели итоги масштабного проекта по обновлению уличной инфраструктуры в рамках программы «Стратегия 2.0». За год в каждом муниципалитете региона появились новые места для отдыха и развития детей. Всего 125 новых площадок: 98 детских, 23 спортивных и 4 научных.

Глава региона подчеркнул значимость проделанной работы.

«Завершили реализацию масштабного проекта по обновлению инфраструктуры для игр семей с детьми и ведения спортивного, здорового образа жизни на открытом воздухе. На эти цели направили свыше 300 миллионов рублей».

Отдельного внимания заслуживает появление первых научных площадок, профинансированных из областного бюджета на сумму 100 миллионов рублей. Четыре уникальных объекта уже стали излюбленными местами отдыха: площадка «Биология» открылась в Ковыринском парке Вологды, «Механика» – в сквере 825-летия города, а две площадки «Химия» – в Череповце, на улице Юбилейной и у Дворца металлургов.

Эти объекты не только преображают городскую среду, но и выполняют важную образовательную функцию, знакомя детей и подростков с основами и достижениями отечественной науки. Проект демонстрирует комплексный подход к созданию комфортной городской среды, сочетающей возможности для активного отдыха, игр и познавательного развития юных граждан.