Легковушка и школьный автобус столкнулись под Вологдой

Источник фото: УМВД России по Вологодской области ДТП

Авария произошла на трассе Вологда – Ростилово

ДТП с легковушкой и школьным автобусом произошло накануне на 13-м километре дороги Вологда – Ростилово на территории Вологодского округа.

Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД, автомобиль «Рено», которым управляла 40-летняя женщина, при выезде из села Первомайское не уступила дорогу школьному автобусу ПАЗ, который двигался по главной дороге.

В результате столкновения травмы получила водитель «Рено», которой назначено амбулаторное лечение.