Легковушка и школьный автобус столкнулись под Вологдой

Александр Черняткин
корреспондент
ДТП школьный автобус

Источник фото: УМВД России по Вологодской области ДТП

Авария произошла на трассе Вологда – Ростилово


ДТП с легковушкой и школьным автобусом произошло накануне на 13-м километре дороги Вологда – Ростилово на территории Вологодского округа.

Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД, автомобиль «Рено», которым управляла 40-летняя женщина, при выезде из села Первомайское не уступила дорогу школьному автобусу ПАЗ, который двигался по главной дороге.

В результате столкновения травмы получила водитель «Рено», которой назначено амбулаторное лечение.

«В автобусе на момент происшествия ехал один школьник. На другом школьном автобусе его доставили домой», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

 

 

