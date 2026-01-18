OpenAI угрожает подключать ИИ к мозгу дистанционно

Источник фото: IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMO

Как заявил глава OpenAI, Сэм Альтман, разрабатывается проект под названием Merge Labs, цель которого – обеспечить прямое взаимодействие ИИ с человеческим мозгом, избегая хирургического вмешательства.

Отмечается, что вживление каких-либо устройств в череп не потребуется. В качестве средства связи предполагается использование молекул, связанных с нервными клетками посредством ультразвука. По замыслу, такой подход позволит ИИ подключаться к мозгу на расстоянии, аналогично беспроводной сети Wi-Fi.

Сообщения о связи вакцинаций с влиянием на людей через 5G выглядят все более в тему времени.

Опрос от Сбера: Россия верит в ИИ больше всех! Пока Запад боится, мы ждем прорыва – от медицины до работы

Технология от OpenAI была бы очередной технологией дистанционного влияния на мозг. Американская система MEDUSA, умение сотрудников Техасского университета с помощью ИИ читать мысли людей по МРТ и другие технологии.