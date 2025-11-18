Опрос от Сбера: Россия верит в ИИ больше всех! Пока Запад боится, мы ждем прорыва – от медицины до работы

Вперед в светлое будущее с нейросетями?

Большинство россиян уверены, что искусственный разум сделает их жизнь лучше. По свежему опросу «СберСтрахования», 86% жителей страны ждут от массового внедрения ИИ только хороших перемен. Это на 9% больше, чем год назад. Две трети опрошенных (67%) считают, что ИИ вообще перевернёт привычный уклад жизни в ближайшие годы.

Люди особенно надеются на улучшения в образовании — об этом сказали 33% участников. Примерно столько же ждут прорывов в медицине, более долгой жизни и большей безопасности на заводах и стройках. Почти каждый третий верит, что благодаря ИИ повседневность станет комфортнее, а работа — проще и продуктивнее. Старший вице-президент Сбербанка Руслан Вестеровский отметил, что самые большие ожидания связаны с IT-сферой, образованием и даже культурой.

Если сравнить с другими странами, Россия выглядит одним из главных оптимистов мира. В Китае положительно настроены 83% людей, в Индии — 80%. А вот в США только 39% видят в ИИ больше плюсов, чем минусов, а в Германии — 47%. В развитых западных странах чаще боятся потери рабочих мест и нарушения приватности, а в России, Китае и Индии ИИ воспринимают как большой шанс догнать и перегнать в образовании, медицине и экономике.

Технологии не стоят на месте. Уже почти половина людей на планете регулярно пользуется ИИ в повседневных делах — пишут письма, планируют поездки, учатся. В России на этой неделе Сбер показал новую версию GigaChat MAX, которая стала одной из самых сильных русскоязычных моделей в мире. Компании по всей планете активно внедряют ИИ, хотя реальную большую выгоду пока чувствуют лишь 10–15% из них.

Получается, что россияне верят в светлое будущее с искусственным разумом больше многих других народов. Технология в будущем поможет врачам ставить диагнозы быстрее, учителям подстраивать уроки под каждого ученика и обычным людям решать кучу мелких задач. Главное сейчас — продолжать учиться и направлять ИИ на пользу, тогда все эти 86% надежд действительно сбудутся.