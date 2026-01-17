Вода горит под килем: Италия арестовала российский танкер, США и Германия не отстают

Итальянские власти конфисковали танкер, владельцам которого инкриминируют нарушение режима международных санкций.

Согласно информации, предоставленной департаментом воздушных и морских операций региона Апулия, судно, находясь неподалеку от российского порта, деактивировало транспондер, используемый для определения местоположения.

Тем не менее, изучение судовых навигационных документов дало возможность установить факт посещения танкером порта Новороссийск. На борту судна обнаружено 33 тонны черных металлов.

Это продолжение международного пресечения нарушения санкций. В ночь на 15 января американские военные арестовали нефтяной танкер Veronica. Арест предполагаемых нарушителей осуществлён в Карибском море в рамках операции Southern Spear.

Хранилища пустеют, СПГ дорожает: чем для ЕС обернётся логистическая война вокруг танкеров

Германия отказала во входе в Балтийское море танкеру Tavian под флагом Камеруна из российского «теневого флота».