Хранилища пустеют, СПГ дорожает: чем для ЕС обернётся логистическая война вокруг танкеров

Европа вошла в 2026 год с неприятным «двойным счётом» за энергобезопасность: на словах — курс на отказ от российского газа, на деле — растущая роль российского СПГ как страховки от зимних провалов.

По данным Gas Infrastructure Europe, запасы в подземных хранилищах ЕС уже опустились ниже 60%: на 4 января — 59,9%, причём в Нидерландах уровень снизился до 46,1%, в Германии — до 54,1%, во Франции — до 55,7% . И это происходит в момент, когда до конца зимы ещё далеко, а сезон отбора идёт быстрее привычного: с начала периода из хранилищ поднято 23,6 млрд кубометров — почти половина объёма, закачанного перед холодами.

На этом фоне статистика по поставкам с «Ямал СПГ» выглядит не просто коммерческим фактом, а симптомом: европейское направление в 2025 году, по материалам The Guardian, усилилось, а Россия заработала около 7,2 млрд евро на экспорте в ЕС. Париж остаётся главным покупателем, а часть логистики держится на международной инфраструктуре — вплоть до сервисов и перевозчиков, которые формально не находятся под запретами.

Ключевая интрига теперь не в том, «покупает ли Европа российский СПГ», а в том, какой окажется цена политического решения, когда холод и цифры в хранилищах начнут диктовать условия быстрее, чем Брюссель — новые регламенты. Отдельный нерв истории — морская цепочка: Великобритания заявляет о планах уже в 2026 году ограничить услуги судам, перевозящим российский газ, и это бьёт не по молекулам, а по «невидимому каркасу» рынка — страхованию, фрахту и техсопровождению. Если этот каркас треснет в разгар зимнего спроса, Европа рискует столкнуться не с дефицитом как таковым, а с резким удорожанием любой альтернативы.