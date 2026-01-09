«Жест доброй воли»: США освободили россиян с захваченного танкера «Маринера»

Источник фото: Roman Naumov/URA.RU

США освободили двух российских моряков из числа экипажа танкера «Маринера», захваченного американскими военными в Северной Атлантике.

О решении Вашингтона сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: Москва, по ее словам, «срочно» прорабатывает практические вопросы, чтобы соотечественники как можно быстрее вернулись домой.

Напомним, что сам инцидент, ставший одним из самых обсуждаемых морских эпизодов начала года, произошел 7 января: США задержали «Маринеру» (ранее судно фигурировало как Bella 1) на основании судебного ордера, а затем танкер начали уводить в сторону Шотландии, при этом британская сторона, по сообщениям, помогала в операции. Российские ведомства ранее называли происходящее нарушением норм международного морского права и свободы судоходства, а также заявляли о россиянах на борту. С американской стороны звучали формулировки о расследовании в отношении членов экипажа и возможных обвинениях.

Освобождение двух моряков не снимает главного: «Маринера» превратилась в символ новой реальности, где санкции, «серые» маршруты нефти и демонстрация силы на море все чаще пересекаются в одной точке. И теперь развилка очевидна: либо стороны зафиксируют инцидент как исчерпанный в гуманитарной части и начнут снижать градус вокруг судна, либо история станет прологом к цепочке новых задержаний.