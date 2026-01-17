Крещенские морозы 2026: в Алтайском крае ждут -50°C! Честный прогноз и правила выживания в экстремальную стужу

Последние дни января 2026 года российские регионы, особенно Урал и Сибирь, погрузятся в экстремальные морозы.

Синоптики прогнозируют понижение температуры до −50°C в некоторых частях страны, что значительно усложнит жизнь и привычный ритм. Для многих это станет настоящим испытанием, особенно в условиях ограниченной инфраструктуры, зимних транспортных проблем и повышенной опасности для здоровья.

В ночь на 18 января морозы достигнут пика в Москве и Подмосковье. В столице температура опустится до −10°C, а в области, особенно на востоке, она может опуститься до −20°C. В ближайшие дни ожидаются значительные колебания температуры, что создаст дополнительные неудобства для жителей мегаполиса и пригородов.

Похолодание в Вологодской области также будет значительным — днем температура будет варьироваться между −9 и −12°C, а ночью снизится до −13°C.

Особое внимание стоит уделить на Крещение 19 января. В этот день в России традиционно наблюдается сильное похолодание, особенно на севере и в Сибири. В Алтайском крае температура опустится до −50°C, что представляет собой серьезную угрозу для здоровья, особенно для тех, кто не подготовился к такому холоду. Местные власти уже предупреждают о высоком риске обморожений и переохлаждения, а также рекомендуют ограничить пребывание на улице.

Для жителей Сибири и Урала такие морозы не в новинку, однако для европейской части России это аномалия. К примеру, в Москве температура в январе 2026 года будет в среднем на 3-4 градуса ниже нормы. В ближайшие недели ожидаются сильные снегопады, что усилит влияние холодов на транспорт и мобильность. Уже в это время на дорогах возможны задержки и пробки, особенно на дальние расстояния.

Выживание в экстремальных морозах: советы

Первая и основная рекомендация — избегать длительного пребывания на улице, особенно при сильном ветре. Если необходимо выйти, одевайтесь по принципу «слой за слоем», чтобы обеспечить теплоизоляцию. Не забывайте о защите кожи от обморожений: носите перчатки, шапки и шарфы, которые закрывают лицо. По возможности, передвигайтесь только на транспорте и избегайте путешествий по неочищенным дорогам.

В Вологде в Крещенскую ночь организуют два бесплатных автобуса

Для жителей центральных регионов России актуален другой вопрос — аномально теплая погода. Прогнозируется, что февраль в Москве будет теплым, что может ускорить таяние снега и привести к затоплениям.