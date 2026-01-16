Источник фото: Сергей Юров, ИА «Вологда регион»

Автобусное сообщение организовано для желающих окунуться в купель

В Вологде в Крещенскую ночь организуют два бесплатных автобуса для желающих окунуться в купель. По словам главы Вологды Сергея Жестянникова, в кабинах автобусов будут установлены таблички «Крещенский автобус».

«Они будут курсировать с 22:00 18 января до 03:00 19 января по маршруту «Центр» – «Прилуки»: Торговая площадь – проспект Победы (в прямом направлении) – Мира – (в прямом направлении) – Сергея Орлова – Чернышевского – Железнодорожная и обратно», - уточнил Жестянников.

Как ранее сообщалось, в Вологде две купели будут организованы у Спасо-Прилуцкого монастыря. Окунуться в купель можно будет с 22:00 18 января до 3:00 19 января, а также 19 января с 9:00 до 16:00.

У купелей будет организовано дежурство сотрудников полиции, скорой помощи и МЧС.