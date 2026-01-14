В России из-за снегопада резко выросли зарплаты дворников

Источник фото: Алексей Белкин, news.ru

В ряде регионов рост спроса в сфере ЖКХ составил более 156%

В России после прошедших снегопадов взлетели заработные платы дворников. Как сообщается на сайте «Авито работа», в ряде регионов рост спроса на работников в сфере ЖКХ составил до 156%. В ряде регионов дворникам предлагают заработные платы до 94 тысяч рублей.

Уровень зарплаты на таких позициях часто зависит от количества отработанных часов и может включать расширенный график, сверхурочные работы и труд в особых условиях. В пиковые периоды надбавки к стандартным ставкам могут достигать 15%.

В Вологде, судя по объявлениям на сайте Авито, предлагаемые зарплаты дворникам составляют от 20 до 50 тысяч рублей. При этом одно вологодское предприятие приглашает дворников на работу вахтовым методом в Мурманскую область, обещая заработную плату от 90 до 180 тысяч рублей с бесплатным проживанием.