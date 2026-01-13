Проверить такси и водителя можно на Госуслугах

Источник фото: Shatokhina Natalia/news.ru

На портале «Госуслуги» стал доступен новый сервис для проверки такси.

Теперь пользователи слуг такси могут выяснить, имеет ли компания законное право на деятельность и зарегистрирована ли машина в государственном реестре.

Для получения информации достаточно сканировать QR-код, размещённый в салоне автомобиля, или ввести номер транспортного средства и указать регион вручную – сведения автоматически загрузятся из базы данных Министерства транспорта. Цель данной разработки – улучшение уровня безопасности пассажиров и выявление нелегальных перевозчиков.

«Черный список» на Госуслугах: за 1 минуту проверить человека в реестре алиментщиков

Таксист должен числиться в реестре перевозчиков и внести свое авто в реестр легковых такси.