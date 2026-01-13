«Черный список» на Госуслугах: за 1 минуту проверить человека в реестре алиментщиков
На портале Госуслуг теперь функционирует перечень лиц, систематически уклоняющихся от уплаты алиментов.
В данный реестр внесены все лица, в отношении которых применялись меры ответственности, либо находящиеся в розыске у судебных приставов. Для осуществления проверки необходимо указать фамилию, имя, отчество и дату рождения. Доступ к сервису предоставляется без необходимости авторизации в системе Госуслуг.
Доля женщин среди злостных неплательщиков алиментов в разы превышает долю женщин, которые должны платить алименты.
