В Госавтоинспекции рассказали подробности смертельной аварии под Череповцом

В ДТП погибли два человека


Стали известны подробности смертельной аварии под Череповцом, в результате которой погибли два человека. Авария случилась 7 января на 166-м километре трассы Вологда – Тихвин – Р-21 «Кола».

Как уточняет Госавтоинспекция, на трассе столкнулись внедорожник «Тойота Прадо» и грузовой автомобиль «Фредлайнер». По предварительным данным, виновником аварии был 65-летний водитель «Тойоты». Мужчина не справился с управлением, в результате чего автомобиль вынесло на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с грузовиком. После удара оба автомобиля вынесло с трассы.

В ДТП погиб водитель «японца», а также 63-летняя пассажирка внедорожника. Также травмы получила 58-летняя пассажирка «Тойоты». Женщина была госпитализирована в Череповецкую областную больницу №3.

Всего за первые 11 дней января в ДТП на территории Вологодской области произошло 34 ДТП, в которых погибли 8 человек, ещё 48 получили травмы. Кроме того, за эти дни зарегистрировано 463 происшествия с материальным ущербом, уточняет пресс-служба регионального правительства.

