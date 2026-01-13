Вакцинация от Covid-19 и онкология связаны?

Источник фото: Vadim Akhmetov/URA.RU

Сторонники антивакцинации оказались правы в предупреждениях о связи онкологии и вакцинации от Covid-19. ?

Американские исследователи обнаружили корреляцию между вакцинами Pfizer, Moderna и возникновением онкологических заболеваний. Результаты исследований были представлены на портале медицинского издания Oncotarget.

Результаты анализа, представленные 3 января, указывали на то, что врачи изучили 69 исследований и клинических случаев из 27 стран (включая США, Японию, Китай, Италию, Испанию и Южную Корею) за период с 2020 по 2025 год. В результате было выявлено 333 случая рака, которые были диагностированы или прогрессировали после вакцинации от Covid-19. Примечательно, что во многих ситуациях новообразования локализовались вблизи участков инъекций на руках – мест введения вакцины.

Спустя несколько дней после публикации интернет-ресурс Oncotarget стал недоступен из-за кибернетического нападения. Главный редактор журнала заявил об этом происшествии в ФБР. Один из авторов работы, доктор Вафик Эль-Дейри из Университета Брауна, выразил беспокойство по поводу того, что атака препятствует доступу к свежим научным данным.

