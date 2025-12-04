Насколько виновны вакцины в буме аутизма у детей в России

Источник фото: https://newsvo.ru/obshchestvo/7542263-uchenye-eto-nachalo-novoy-ery-svetyashchihsya-oblakov--chto-takoe-nochnye-neonuarnye-oblaka-i-mojet-li-russkiy-sever-ih-uvidet

За последние шесть лет в России наблюдается значительный скачок в количестве диагностированных случаев аутизма, демонстрирующий увеличение примерно на 140%.

Речь идет о расстройствах аутистического спектра (РАС), характеризующихся особенностями в развитии мозговой деятельности. Согласно данным Министерства здравоохранения от 2018 года, в стране было зарегистрировано 31 685 детей с аутизмом.

К концу 2024 года, по данным Росстата, число выявленных случаев возросло до 76 096. При этом, по оценкам благотворительных организаций, занимающихся поддержкой детей с инвалидностью, реальное число детей с РАС может быть еще выше, что зависит от применяемой методологии подсчета.

Наиболее интенсивный рост заболеваемости отмечался в период с 2022 по 2024 год – количество случаев увеличилось с 44 тысяч до 76 тысяч. Одной из возможных причин называют увеличение возраста родителей.

Дополнительными факторами риска могут быть проблемы, возникающие в период беременности и родов, такие как недостаточный вес новорожденного, преждевременные роды и осложнения, возникшие во время беременности.

Есть еще один фактор, замалчивать который выгодно определенным группам населения. Это вакцинация детей многочисленными вакцинами.

Производители ртутьсодержащих вакцин с тимесоралом от кори, паротита и краснухи отрицают связь своих вакцин с ростом аутизма у детей.

Исследование канадских учёных Университета Макгилла в Монреале показало, что дети, которые были привиты вакциной MMR, имели на 45% больший риск развития аутизма. Комплексная вакцина MMR от кори, паротита и краснухи разрешена к использованию в РФ.

Исследование учёных Университета Питтсбурга показало, что у макак, привитых вакциной MMR, наблюдались биологические изменения (проблемы с желудочно-кишечным трактом), а также изменения поведения, аналогичные тем, которые наблюдаются у детей с аутизмом. Результаты были озвучены на Международном совещании по вопросам изучения аутизма (IMFAR).

Ни один врач или чиновник не понесет ответственности за аутизм, появившийся у ребенка в связи с доверием родителей ребенка к медикам, вакцинации и государству.

