Учёные: это начало новой эры светящихся облаков — что такое ночные «неонуарные» облака и может ли Русский Север их увидеть

Источник фото: dimitrisvetsik

Сибирь увидела ночные светящиеся облака

Зимой 2025-го учёные зарегистрировали феномен, ранее считавшийся исключительно летним: на зимних ночах в Сибири наблюдались светящиеся мезосферные облака — “ночные облака”, подобные тем, что ближе к июлю.

Такие облака — тончайшие ледяные образования на высоте около 70 км — зрелищное явление, редко видимое невооружённым глазом даже летом. Их появление зимой — признак резких изменений в верхних слоях атмосферы, возможно, связанных с глобальным изменением климата и тепловыми аномалиями.

Если такие облака начнут появляться чаще — жители северных регионов смогут увидеть нечто фантастическое: светящееся ночное небо, словно северное сияние, но другого масштаба. Это шанс — необычное природное зрелище, способное напомнить о масштабах Вселенной.

Для науки — это сигнал: атмосфера Земли реагирует на быстрые изменения, и нужно изучать, как такие явления влияют на климат, озоновый слой, магнитное поле.

Небо над нами — не просто тёмный купол. Может оказаться, что зима 2026 принесёт не только мороз, но и свет — облака, которых мы не ждали.