В Петербурге идут аресты за помехи сносу исторического здания

В Петербурге на семь суток арестовали еще одного протестующего против сноса ВНИИБ.

Выборгский районный суд признал Романа Асташкевича виновным по статье о мелком хулиганстве.

Вчера пятерых задержанных арестовали на сроки от трех до шести суток, другие защитники города получили штрафы по 15 тысяч рублей. Людей обвинили по статье об организации массового одновременного пребывания граждан, повлекшего нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП).

Началось все 8 января 2026. В тот день в Петербурге начался снос здания бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ). Этому пытались помешать десятки жителей города.

Вот как объяснила это одна из протестующих.

«Я историк культуры, занимаюсь архитектурой, мне интересны здания, у которых есть прошлое. Я считаю, что оно красивое, построено достойно. Оно входит в ансамбль площади Мужества. И для нас важно, чтобы здесь было такое здание, а не высотка».

Сообщается, что как минимум один из защитников уже снесенного здания был избит. В противодействие защитникам здания были наняты мигранты и привезен ОМОН. Снос здания шел, когда рядом стояли люди. Борьбу за сохранения здания горожане вели с 2017 года.