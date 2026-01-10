В Петербурге идут аресты за помехи сносу исторического здания
В Петербурге на семь суток арестовали еще одного протестующего против сноса ВНИИБ.
Выборгский районный суд
Вот как объяснила это одна из протестующих.
«Я историк культуры, занимаюсь архитектурой, мне интересны здания, у которых есть прошлое. Я считаю, что оно красивое, построено достойно. Оно входит в ансамбль площади Мужества. И для нас важно, чтобы здесь было такое здание, а не высотка».
Сообщается, что как минимум один из защитников уже снесенного здания был избит. В противодействие защитникам здания были наняты мигранты и привезен ОМОН. Снос здания шел, когда рядом стояли люди. Борьбу за сохранения здания горожане вели с 2017 года.