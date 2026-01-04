Воспитанница петербургского баскетбола пополнила состав клуба «Вологда-Чеваката»

Источник фото: БК "Вологда-Чеваката"

Несмотря на юный возраст, спортсменка титулованная

Снежана Монахова тренируется в Вологде уже больше двух месяцев. Она помогала команде в организации полноценного тренировочного процесса в отсутствие травмированных игроков.

Познакомившись с баскетболисткой получше, руководство клуба решило продолжить совместную работу и предложило Снежане полноценный контракт до конца текущего сезона.

Снежана Монахова - выпускница Кировской СШОР Санкт-Петербурга, выступает на позиции атакующего защитника. В прошлом сезоне в составе команды Академии баскетбола имени Владимира Кондрашина выступала в Чемпионате России по баскетболу 3х3. Играла в турнирах под эгидой Единой Континентальной лиги 3х3 и неоднократно занимала призовые места этого турнира.