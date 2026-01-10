Новости

5 партий Гренландии не продались Трампу

Юлия Галунова
корреспондент
Источник фото: Zhang Quanwei/XinHua

«Мы не хотим быть американцами»


В совместном заявлении председатели всех пяти партий в гренландском парламенте Инатсиссартут заявили:

«Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть датчанами, мы хотим быть гренландцами».

Они призвали американского президента прекратить игнорировать интересы нации. Жители Гренландии и их политики подчеркивают, что только они имеют право решать судьбу своей земли.

Гренландия является частью Дании, но обладает значительной самостоятельностью. На острове проживает примерно 57 тысяч человек. Его стратегическое значение крайне велико из-за географического положения, масштаба территории и обилия природных ресурсов.

Ранее стало известно, что во многих странах люди стали интересоваться переездом в Гренландию на постоянное место жительства. Из-за обещаний Трампа заплатить каждому жителю острова Гренландия по 100 тысяч долларов.

