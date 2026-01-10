5 партий Гренландии не продались Трампу

Источник фото: Zhang Quanwei/XinHua

«Мы не хотим быть американцами»

В совместном заявлении председатели всех пяти партий в гренландском парламенте Инатсиссартут заявили:

«Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть датчанами, мы хотим быть гренландцами».

Они призвали американского президента прекратить игнорировать интересы нации. Жители Гренландии и их политики подчеркивают, что только они имеют право решать судьбу своей земли.

Гренландия является частью Дании, но обладает значительной самостоятельностью. На острове проживает примерно 57 тысяч человек. Его стратегическое значение крайне велико из-за географического положения, масштаба территории и обилия природных ресурсов.