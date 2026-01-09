Почему люди со всего мира планируют переезд в Гренландию

Трамп и другие американские чиновники ясно обозначили Гренландию как территорию, которая должна принадлежать США.

Самым вероятным вариантом называет или совместное использование с Даний или покупка этого острова. Вариант вооруженного захвата рассматривается американскими властями, но как маловероятный.

На фоне этих приготовлений по смены флага Гренландии люди по всему миру массово ищут способы переехать туда. Количество поисковых запросов в Google по теме «переезд в Гренландию» достигло рекордного уровня. Причина – заявления властей США о планах выплачивать жителям Гренландии до 100.000$ в обмен на поддержку отделения от Дании.

Маск и Трамп помирились

При этом 85% гренландцев не хотят становиться американцами, потому что считают, что уровень жизни в Дании намного выше. Это сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на социологический опрос, проведенный компанией Verian.