Маск и Трамп помирились

Долгое время находившиеся в публичной ссоре миллиардеры Трамп и Маск вчера помирились.

После ареста Мадуро Маск выразил свое мнение:

«Мои поздравления, президент Трамп! Это триумф для всего мира и предостережение для авторитарных правителей!»

После Маск приехал в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго.

Затем он похвастался в соцсети:

«Прекрасный ужин с президентом и первой леди. Уверен, 2026 год будет отличным!»

Маск заменил свою аватарку на флаг США, сделал много репостов об ареста Мадуро. Трмп также сделал репосты нескольких записей Маска. Маск сделал себе репост сообщения одного из подписчиков:

«Они вернулись! Команда Америка».

Это похоже на общение школьников в соцсети, но возврат общения может иметь последствия для обоих миллиардеров. Возможно, Маск намерен оказать поддержку республиканцам в преддверии предстоящих промежуточных выборов. От их результатов зависит сохранение власти Трампа за счет большинства в Палате представителей и Сенате.

«Америку ждет крах, если к власти придут левые радикалы», - недавно заявил Маск, что побуждает его действовать максимально активно.

Разрушительные последствия ссоры между Дональдом Трампом и Илоном Маском

Предположительно, ключевую роль в налаживании отношений между Трампом и Маском сыграл вице-президент Джей Ди Вэнс.