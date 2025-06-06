Разрушительные последствия ссоры между Дональдом Трампом и Илоном Маском

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Президент США отменил субсидии на покупку Тесла, а Илон Маск обвинил главу белого дома в страшных грехах

Как гласит известная поговорка, от любви до ненависти один шаг. Именно что-то подобное мы все сейчас наблюдаем в отношениях между Дональдом Трампом и Илоном Маском. Еще несколько месяцев назад это была одна команда единомышленников, а теперь это непримиримые враги…

Все началось с отставки Маска с поста главы департамента государственной эффективности США (DOGE), на котором он пытался оптимизировать государственные расходы. Однако многим в окружении Трампа это не понравилось, на владельца Tesla пошли серьезные нападки.

В какой-то момент обычная критика вылилась в целую лавину компромата, которая может поставить США в очень уязвимую позицию.

Оптимизация расходов, которую начал Маск, привела к тому, что Трамп накануне заявил, что отменяет субсидии на покупку электромобилей Tesla. А ранее глава Белого дома отказался назначить кандидатуру миллиардера Джареда Айзенмана на пост директора NASA, который был по совместителю протеже все того же Маска. Бизнесмен не смог перенести двойной удар, и его реально понесло.

В социальной сети X Маск написал пост, в котором утверждает , что нынешний президент США в свое время пользовался услугами скандального финансиста Эпштейна.

«Пора сбросить по-настоящему большую бомбу. Дональд Трамп есть в файлах Эпштейна. Это настоящая причина, почему они не были опубликованы»,— написал предприниматель в соцсети Х.

Чуть позже Маск заявил о приостановке эксплуатации космических кораблей Dragon, но потом забрал свои слова обратно.

Ммск призывает объявить импичмент Трампу, и заменить его на Венса. На бирже акции Tesla на всей этой перепалке упали на 17% (!!!).

Данный скандал может очень легко спровоцировать политический кризис в США, который может легко перерасти в финансовый, т тогда вниз полетят не только акции Tesla, но и все фондовые рынки. Кризис в Америке не обойдет стороной и весь мир, начнется эффект домино. А всего лишь поссорились некогда два друга.

Предугадать итог этого конфликта сегодня невозможно, остается только наблюдать. Мы постараемся отслеживать все новости и обо всем будем информировать наших читателей.