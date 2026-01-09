Аятолла Хаменеи сбежал в Москву
Источник фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency,Lab Mo/Keystone Press Agency
Этой ночью иранцы усилили размах неповиновения правительству.
Некоторые города под контролем восставших. Многотысячные толпы протестующих есть в каждом городе страны. Полиция или прячется, или переходит на сторону народа.
Представитель прежней законной власти Ирана – сын последнего шаха Шахзаде Реза Пехлеви обратился к жителям страны и к главам других стран.
Он призвал иранцев выйти на митинги и свергнуть преступное правительство.
«Аятолла убил мой народ. Господин Трамп, пожалуйста, помогите моему народу. Биби Нетаньяху, пожалуйста, позвоните в Иран. Пожалуйста, помогите иранскому народу».
Распространяются сведения, что аятолла покинул Иран и даже направился в Москву. Новое он не выдумал бы в таком случае. Диктатор Сирии Асад после революции тоже спасся в Москве.