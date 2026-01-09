Аятолла Хаменеи сбежал в Москву

Источник фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency,Lab Mo/Keystone Press Agency

Этой ночью иранцы усилили размах неповиновения правительству.

Некоторые города под контролем восставших. Многотысячные толпы протестующих есть в каждом городе страны. Полиция или прячется, или переходит на сторону народа.

Представитель прежней законной власти Ирана – сын последнего шаха Шахзаде Реза Пехлеви обратился к жителям страны и к главам других стран.

Он призвал иранцев выйти на митинги и свергнуть преступное правительство.

«Аятолла убил мой народ. Господин Трамп, пожалуйста, помогите моему народу. Биби Нетаньяху, пожалуйста, позвоните в Иран. Пожалуйста, помогите иранскому народу».

Суета в Иране: полиция аплодирует восставшим, ВВС США спешат им на помощь?

Распространяются сведения, что аятолла покинул Иран и даже направился в Москву. Новое он не выдумал бы в таком случае. Диктатор Сирии Асад после революции тоже спасся в Москве.