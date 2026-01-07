Суета в Иране: полиция аплодирует восставшим, ВВС США спешат им на помощь?

Идет 11 день протестов в Иране и наступает некий момент истины.

Пара городов в иранском Курдистане захвачена восставшими. Власть переходит к жестокому подавлению, сопротивление не стихает, а только растет. География восстания сильно расширилась в последние несколько дней.

Восставшие уже владеют городами Абаданом, Малкшахи и провинцией Илам.

Но не вся иранская полиция на стороне правительства.

Появилось видео, показывающее народное единство иранцев.

В городе Абадан полиция стоит на крыше здания и аплодирует восставшим. Эти кадры — признак неустойчивости режима и искра надежды на переход полиции на сторону протестующих. Основной лозунг людей прост: «Смерть диктатору!»

Ранее Трамп пообещал помочь протестующим в Иране. Даже предупреждающую запись в соцсети выложил. Заправщики и транспортные самолеты уже в пути на Ближний Восток. Может быть, это подготовка к нанесению демократии с воздуха. Может быть, это плановое обеспечение американских войск. Есть ли в этих самолетах «Дельта»? Не факт. В декабре подобная переброска самолетов уже была.

Сдержит ли Трамп обещание помощь народу Ирана? Он обещал, что

«Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, что является их обычаем, США придут им на помощь».

Все это есть, люди гибнут под пулями.