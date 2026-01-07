Суета в Иране: полиция аплодирует восставшим, ВВС США спешат им на помощь?
Идет 11 день протестов в Иране и наступает некий момент истины.
Пара городов в иранском Курдистане захвачена восставшими. Власть переходит к жестокому подавлению, сопротивление не стихает, а только растет. География восстания сильно расширилась в последние несколько дней.
Восставшие уже владеют городами Абаданом, Малкшахи и провинцией Илам.
Но не вся иранская полиция на стороне правительства.
Появилось видео, показывающее народное единство иранцев.
В городе Абадан полиция стоит на крыше здания и аплодирует восставшим. Эти кадры — признак неустойчивости режима и искра надежды на переход полиции на сторону протестующих. Основной лозунг людей прост: «Смерть диктатору!»
Ранее
Сдержит ли Трамп обещание помощь народу Ирана? Он обещал, что
«Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, что является их обычаем, США придут им на помощь».
Все это есть, люди гибнут под пулями.